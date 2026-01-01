Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Ожигин
Aleksandr Ozhigin
Киноафиша
Персоны
Александр Ожигин
Александр Ожигин
Aleksandr Ozhigin
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
В четверг и больше никогда
(1977)
Фильмография Александр Ожигин
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1977
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.1
В четверг и больше никогда
V chetverg i bolshe nikogda
мелодрама, драма
1977, СССР
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667