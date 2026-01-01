Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Джон Островски
Mark John Ostrowski
Марк Джон Островски
Марк Джон Островски
Mark John Ostrowski
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
0.0
60 испанских сигарет
(2015)
Фильмография Марк Джон Островски
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
60 испанских сигарет
Sixty Spanish Cigarettes
документальный
2015, Испания
