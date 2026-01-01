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Мухамедрез Фарзад
Mohammad Reza Farzad
Киноафиша
Персоны
Мухамедрез Фарзад
Мухамедрез Фарзад
Mohammad Reza Farzad
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
0.0
Свадьба: фильм
(2015)
Фильмография Мухамедрез Фарзад
Свадьба: фильм
Wedding: A Film
документальный
2015, Иран
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