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О персоне
Эрнесто Кабеллос Дамиан
Ernesto Cabellos
Киноафиша
Персоны
Эрнесто Кабеллос Дамиан
Эрнесто Кабеллос Дамиан
Ernesto Cabellos
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.1
Дочь озера
(2015)
Фильмография Эрнесто Кабеллос Дамиан
7.1
Дочь озера
Daughter of the lake
документальный
2015, Перу / Боливия / Нидерланды
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