Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Шамира Рафаэла
Награды
Награды и номинации Шамира Рафаэла
Shamira Raphaela
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Награды
Награды и номинации Шамира Рафаэла
Берлинале 2022
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Номинант
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
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В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
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