О персоне
Фильмография
Мартин Хельд
Martin Held
Мартин Хельд
Мартин Хельд
Martin Held
Дата рождения
11 ноября 1908
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
31 января 1992
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Капитан из Кепеника
(1956)
Фильмография Мартин Хельд
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
1956
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.1
Капитан из Кепеника
Der Hauptmann von Köpenick
драма, комедия
1956, ФРГ
