О персоне
Фильмография
Новости
Мария Мурашова
Maria Murashova
Мария Мурашова
Maria Murashova
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
6.7
Собиратели морской травы
(2016)
Фильмография Мария Мурашова
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2016
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
6.7
Собиратели морской травы
Gatherers of Sea Grass
документальный
2016, Россия / Франция
