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Фильмография
Надин Фогель
Nadine Vogel
Киноафиша
Персоны
Надин Фогель
Надин Фогель
Nadine Vogel
Дата рождения
24 января 1917
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
3 сентября 1993
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Забавная драма
(1937)
Фильмография Надин Фогель
7.5
Забавная драма
Drôle de drame ou L'étrange aventure du Docteur Molyneux
комедия
1937, Франция
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