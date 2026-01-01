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Фильмография
Мишлин Франсе
Micheline Francey
Киноафиша
Персоны
Мишлин Франсе
Мишлин Франсе
Micheline Francey
Дата рождения
18 октября 1919
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
1 января 1969
Место рождения
XIV округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.9
Ворон
(1943)
6.7
Призрачная повозка
(1939)
Фильмография Мишлин Франсе
7.9
Ворон
Le Corbeau
триллер, драма, криминал, детектив
1943, Франция
6.7
Призрачная повозка
La charrette fantôme
драма, фэнтези
1939, Франция
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