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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Николай Седнев
Nikolay Sednev
Киноафиша
Персоны
Николай Седнев
Николай Седнев
Nikolay Sednev
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Второстепенные люди
(2001)
6.8
Проснуться в Шанхае
(1991)
0.0
Вышивальщица в сумерках
(2002)
Фильмография Николай Седнев
Вышивальщица в сумерках
драма
2002, Украина
7.1
Второстепенные люди
Second Class Citizens
драма, мелодрама, комедия
2001, Украина
6.8
Проснуться в Шанхае
Prosnutsya v Shankhaye
мелодрама
1991, СССР
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