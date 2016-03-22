Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Максуд Ибрагимбеков
Maksud Ibragimbekov
Киноафиша
Персоны
Максуд Ибрагимбеков
Максуд Ибрагимбеков
Maksud Ibragimbekov
Дата рождения
11 мая 1935
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
22 марта 2016
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.1
Прерванная серенада
(1979)
6.9
Тайна горного подземелья
(1975)
5.4
Мужчина для молодой женщины
(1996)
Фильмография Максуд Ибрагимбеков
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Год
Все
1996
1979
1975
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Режиссер
1
5.4
Мужчина для молодой женщины
A Man for a Young Woman
комедия, мелодрама
1996, Россия
7.1
Прерванная серенада
Interrupted Serenade
мюзикл, мелодрама
1979, СССР
6.9
Тайна горного подземелья
The Mystery of the Mountain Cave
приключения
1975, СССР
