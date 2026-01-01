Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александра Свиридова
Киноафиша
Персоны
Александра Свиридова
Александра Свиридова
Популярные фильмы
0.0
Варлам Шаламов. Несколько моих жизней
(1990)
Фильмография Александра Свиридова
Жанр
Все
Биография
Год
Все
1990
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Варлам Шаламов. Несколько моих жизней
биография
1990, СССР
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667