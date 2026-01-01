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Фильмография
Миранда Фридман
Miranda Frydman
Киноафиша
Персоны
Миранда Фридман
Миранда Фридман
Miranda Frydman
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.8
Круг
(2015)
Фильмография Миранда Фридман
5.8
Круг
Cirkeln
фэнтези, ужасы, драма
2015, Швеция
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