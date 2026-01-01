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Мэттью Бэйт
Matthew Bate
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Персоны
Мэттью Бэйт
Мэттью Бэйт
Matthew Bate
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.8
Машина времени Сэма Клемке
(2015)
Фильмография Мэттью Бэйт
6.8
Машина времени Сэма Клемке
Sam Klemke's Time Machine
документальный, биография
2015, США / Австралия
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