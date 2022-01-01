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Наталья Мурашкевич
Наталья Мурашкевич
О персоне
Фильмография
Наталья Мурашкевич
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Дата рождения
15 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Наталья Мурашкевич
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Фильмография Наталья Мурашкевич
День рождения Алисы
детский, анимация
2008, Россия
6.0
Воля вселенной
драма, триллер
1988, СССР
6.0
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези
1987, СССР
6.0
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный
1985, СССР
8.0
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