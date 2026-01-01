Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
О персоне
Фильмография
Александр Гусев
Aleksandr Gusev
Персоны
Персоны
Александр Гусев
Александр Гусев
Aleksandr Gusev
Актерское амплуа
Фантастический герой, Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Лиловый шар
(1987)
0.0
Провинциалка
(2015)
Фильмография Александр Гусев
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Семейный
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2015
1987
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Провинциалка
драма, мелодрама
2015, Россия
6.1
Лиловый шар
Lilovyy shar
фантастика, семейный, фэнтези
1987, СССР
