О персоне
Фильмография
Марселино Янауайя
Marcelino Yanahuaya
Марселино Янауайя
Марселино Янауайя
Marcelino Yanahuaya
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Кровь кондора
(1969)
Фильмография Марселино Янауайя
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
1969
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Кровь кондора
Yawar mallku
криминал, драма
1969, Боливия
