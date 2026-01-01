Оповещения от Киноафиши
Алексей Вахрушев
Aleksei Vakhrushev
Алексей Вахрушев
Алексей Вахрушев
Aleksei Vakhrushev
Дата рождения
2 февраля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.4
Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне
(2011)
6.7
Книга моря
(2018)
Фильмография Алексей Вахрушев
6.7
Книга моря
Книга моря
документальный
2018, Россия
7.4
Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне
Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne
семейный, документальный, драма, приключения
2011, Россия
