Алексей Вахрушев Aleksei Vakhrushev
Алексей Вахрушев

Алексей Вахрушев

Aleksei Vakhrushev

Дата рождения
2 февраля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне 7.4
Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне (2011)
Книга моря 6.7
Книга моря (2018)

Фильмография Алексей Вахрушев

Жанр
Год
Книга моря 6.7
Книга моря Книга моря
документальный 2018, Россия
Смотреть трейлер
Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне 7.4
Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne
семейный, документальный, драма, приключения 2011, Россия
Новости о Алексей Вахрушев
