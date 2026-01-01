Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Грейф
Martin Greif
Мартин Грейф
Мартин Грейф
Martin Greif
Дата рождения
14 июля 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Шробенхаузен, Германия
Популярные фильмы
6.4
Золушка
(2011)
Фильмография Мартин Грейф
Жанр
Все
Детский
Год
Все
2011
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.4
Золушка
Aschenputtel
детский
2011, Германия
