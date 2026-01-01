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Награды и номинации Чарльз Крайтон

Charles Crichton
Награды и номинации Чарльз Крайтон
Оскар 1989 Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Michael Balcon Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951 Венецианский кинофестиваль 1951
Golden Lion
Номинант
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