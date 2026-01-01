Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Чарльз Крайтон
Награды
Награды и номинации Чарльз Крайтон
Charles Crichton
О персоне
Награды
Награды и номинации Чарльз Крайтон
Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Michael Balcon Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951
Golden Lion
Номинант
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Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
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«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
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Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
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