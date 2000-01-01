Оповещения от Киноафиши
Мануэль Камачо Manuel Camacho
Киноафиша Персоны Мануэль Камачо

Мануэль Камачо

Manuel Camacho

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Вильянуэва-де-Кордоба, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Братья ветра 6.8
Братья ветра (2015)

Фильмография Мануэль Камачо

Жанр
Год
Братья ветра 6.8
Братья ветра Brothers of the Wind
семейный, драма, приключения 2015, Австрия
