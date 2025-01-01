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Бернд Таубер
Bernd Tauber
Киноафиша
Персоны
Бернд Таубер
Бернд Таубер
Bernd Tauber
Дата рождения
7 мая 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Геппинген, Баден-Вюртемберг, Германия
Популярные фильмы
8.3
Подводная лодка
(1981)
4.4
Русские на Мариенплац
(2022)
Фильмография Бернд Таубер
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
2022
1981
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.4
Русские на Мариенплац
Nartay
драма
2022, Казахстан
8.3
Подводная лодка
Das Boot
драма, военный
1981, Германия
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