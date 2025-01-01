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Бернд Таубер
Бернд Таубер Bernd Tauber
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Бернд Таубер

Bernd Tauber

Дата рождения
7 мая 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Геппинген, Баден-Вюртемберг, Германия

Популярные фильмы

Подводная лодка 8.3
Подводная лодка (1981)
Русские на Мариенплац 4.4
Русские на Мариенплац (2022)

Фильмография Бернд Таубер

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Русские на Мариенплац 4.4
Русские на Мариенплац Nartay
драма 2022, Казахстан
Подводная лодка 8.3
Подводная лодка Das Boot
драма, военный 1981, Германия
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