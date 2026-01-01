Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Дырин
Киноафиша Персоны Александр Дырин

Александр Дырин

Популярные фильмы

0.0
Читай, читай (2015)

Фильмография Александр Дырин

Жанр
Год
Читай, читай Read, Read
документальный 2015, Россия
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше