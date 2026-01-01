Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттео Бини
Matteo Bini
Киноафиша
Персоны
Маттео Бини
Маттео Бини
Matteo Bini
Дата рождения
20 июня 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.2
Я, Арлекин
(2014)
Фильмография Маттео Бини
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
6.2
Я, Арлекин
Io, Arlecchino
драма, комедия
2014, Италия
