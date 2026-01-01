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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Элен Катте
Hélène Cattet
Киноафиша
Персоны
Элен Катте
Элен Катте
Hélène Cattet
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.2
Отражение в мёртвом бриллианте
(2025)
5.9
Странный цвет слез твоего тела
(2013)
5.8
Пусть трупы позагорают
(2017)
Фильмография Элен Катте
6.2
Отражение в мёртвом бриллианте
Reflet dans un diamant mort
боевик, детектив, триллер
2025, Бельгия / Франция / Италия / Люксембург
Смотреть трейлер
5.8
Пусть трупы позагорают
Laissez bronzer les cadavres
триллер
2017, Бельгия / Франция
5.9
Странный цвет слез твоего тела
L'étrange couleur des larmes de ton corps
детектив, триллер, ужасы
2013, Бельгия / Франция / Люксембург
4.6
Азбука смерти
The ABCs of Death
ужасы
2012, США
Смотреть трейлер
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