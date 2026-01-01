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Элен Катте Hélène Cattet
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Элен Катте

Hélène Cattet

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Отражение в мёртвом бриллианте 6.2
Отражение в мёртвом бриллианте (2025)
Странный цвет слез твоего тела 5.9
Странный цвет слез твоего тела (2013)
Пусть трупы позагорают 5.8
Пусть трупы позагорают (2017)

Фильмография Элен Катте

Отражение в мёртвом бриллианте 6.2
Отражение в мёртвом бриллианте Reflet dans un diamant mort
боевик, детектив, триллер 2025, Бельгия / Франция / Италия / Люксембург
Смотреть трейлер
Пусть трупы позагорают 5.8
Пусть трупы позагорают Laissez bronzer les cadavres
триллер 2017, Бельгия / Франция
Странный цвет слез твоего тела 5.9
Странный цвет слез твоего тела L'étrange couleur des larmes de ton corps
детектив, триллер, ужасы 2013, Бельгия / Франция / Люксембург
Азбука смерти 4.6
Азбука смерти The ABCs of Death
ужасы 2012, США
Смотреть трейлер
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