Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джаред Сэндлер

Джаред Сэндлер

Jared Sandler
Джаред Сэндлер
Джаред Сэндлер Jared Sandler
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 июля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джареда Сэндлера

Родился 11 июля 1993 года. Манчестер, Нью-Гемпшир, США.

Фильмография Джареда Сэндлера
Истории семьи Майровиц
Истории семьи Майровиц
комедия 2017, США
6.0
Все по новой
Все по новой
комедия 2016, США
5.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши