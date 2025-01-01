Меню
Барбара Рончи
Награды
Награды и номинации Барбара Рончи
Barbara Ronchi
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Барбара Рончи
Венецианский кинофестиваль 2024
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
