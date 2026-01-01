Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Персоны
Дьёрдь Пальфи
Награды
Награды и номинации Дьёрдь Пальфи
György Pálfi
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дьёрдь Пальфи
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Сандэнс 2004
Премия NHK
Победитель
Премия NHK
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2025
Platform Award - Honourable Mention
Победитель
Platform Award
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
Гран При
Номинант
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2003
Золотая роза
Победитель
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