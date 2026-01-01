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Скоро в прокате «Время сиять»
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О персоне
Лео Хасин
Leo Khasin
Киноафиша
Персоны
Лео Хасин
Лео Хасин
Leo Khasin
Дата рождения
29 апреля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.0
Каддиш для друга
(2012)
Фильмография Лео Хасин
7
Каддиш для друга
Kaddisch für einen Freund
комедия, драма
2012, Германия
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