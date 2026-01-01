Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Маурицио Микели
Maurizio Micheli
Киноафиша
Персоны
Маурицио Микели
Маурицио Микели
Maurizio Micheli
Дата рождения
3 февраля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
174 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Фантастический герой
Биография Маурицио Микели
Родился 3 февраля 1947 года. Ливорно, Италия.
Развернуть
Популярные фильмы
6.9
Не очень весело
(1977)
6.4
К черту на рога
(2016)
6.1
Пиноккио
(2012)
Фильмография Маурицио Микели
6.4
К черту на рога
Quo vado?
комедия
2016, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Пиноккио
Pinocchio
анимация
2012, Италия / Бельгия / Франция / Люксембург
Смотреть трейлер
6.9
Не очень весело
Allegro non troppo
мюзикл, фантастика, комедия, анимация
1977, Италия
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить