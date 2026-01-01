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Маурицио Микели
Маурицио Микели Maurizio Micheli
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Маурицио Микели

Maurizio Micheli

Дата рождения
3 февраля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
174 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Фантастический герой

Биография Маурицио Микели

Родился 3 февраля 1947 года. Ливорно, Италия.

Популярные фильмы

Не очень весело 6.9
Не очень весело (1977)
К черту на рога 6.4
К черту на рога (2016)
Пиноккио 6.1
Пиноккио (2012)

Фильмография Маурицио Микели

К черту на рога 6.4
К черту на рога Quo vado?
комедия 2016, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Пиноккио 6.1
Пиноккио Pinocchio
анимация 2012, Италия / Бельгия / Франция / Люксембург
Смотреть трейлер
Не очень весело 6.9
Не очень весело Allegro non troppo
мюзикл, фантастика, комедия, анимация 1977, Италия
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