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Фильмография
Мишель Меламед
Michel Melamed
Киноафиша
Персоны
Мишель Меламед
Мишель Меламед
Michel Melamed
Дата рождения
10 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Красный русский
(2016)
Фильмография Мишель Меламед
6.4
Красный русский
Vermelho Russo
драма
2016, Бразилия / Португалия / Россия
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