Александра Терехина

Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать

«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)

С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)

Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8

А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали

Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками