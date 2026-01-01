Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Терехина
Aleksandra Teryokhina
Киноафиша
Персоны
Александра Терехина
Александра Терехина
Aleksandra Teryokhina
Дата рождения
23 февраля 1916
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
18 октября 1993
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Светлый путь
(1940)
Фильмография Александра Терехина
Жанр
Все
Комедия
Мюзикл
Год
Все
1940
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.1
Светлый путь
Svetlyy put
комедия, мюзикл
1940, СССР
