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Алан Кертис Alan Curtis
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Алан Кертис

Alan Curtis

Дата рождения
24 июля 1909
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
2 февраля 1953
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Высокая Сьерра 7.5
Высокая Сьерра (1941)
Леди-призрак 7.2
Леди-призрак (1944)

Фильмография Алан Кертис

Жанр
Год
Леди-призрак 7.2
Леди-призрак Phantom Lady
нуар, драма, криминал 1944, США
Высокая Сьерра 7.5
Высокая Сьерра High Sierra
нуар, боевик, триллер, драма 1941, США
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