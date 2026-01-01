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Фильмография
Алан Кертис
Alan Curtis
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Персоны
Алан Кертис
Алан Кертис
Alan Curtis
Дата рождения
24 июля 1909
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
2 февраля 1953
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Высокая Сьерра
(1941)
7.2
Леди-призрак
(1944)
Фильмография Алан Кертис
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Нуар
Триллер
Год
Все
1944
1941
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.2
Леди-призрак
Phantom Lady
нуар, драма, криминал
1944, США
7.5
Высокая Сьерра
High Sierra
нуар, боевик, триллер, драма
1941, США
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