О персоне
Фильмография
Маттео Шифони
Matteo Scifoni
Киноафиша
Персоны
Маттео Шифони
Маттео Шифони
Matteo Scifoni
Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.2
Полный беспредел
(2014)
Фильмография Маттео Шифони
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.2
Полный беспредел
Bolgia totale
криминал, драма
2014, Италия
