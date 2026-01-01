Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аделе Сандрок
Adele Sandrock
Киноафиша
Персоны
Аделе Сандрок
Аделе Сандрок
Adele Sandrock
Дата рождения
19 августа 1863
Возраст
74 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
30 августа 1937
Место рождения
Роттердам, Нидерланды
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.3
Весенний парад
(1934)
Фильмография Аделе Сандрок
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1934
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.3
Весенний парад
Frühjahrsparade
комедия
1934, Венгрия / Австрия / Германия
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667