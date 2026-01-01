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Фильмография
Ксавер Хуттер
Xaver Hutter
Киноафиша
Персоны
Ксавер Хуттер
Ксавер Хуттер
Xaver Hutter
Дата рождения
12 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.2
Белые лилии
(2007)
Фильмография Ксавер Хуттер
5.2
Белые лилии
Weisse Lilien
триллер
2007, Австрия / Германия / Люксембург / Венгрия
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