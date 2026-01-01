Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Алекс Брюэр
Alex Brewer
Киноафиша
Персоны
Алекс Брюэр
Алекс Брюэр
Alex Brewer
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.4
Доверие
(2016)
Фильмография Алекс Брюэр
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2016
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
5.4
Доверие
The Trust
триллер, драма, криминал
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела»
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667