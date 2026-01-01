Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мехди Ганджи
Mehdi Ganji
Мехди Ганджи
Mehdi Ganji
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.0
Хочу быть царем
(2015)
Фильмография Мехди Ганджи
Жанр
Все
Документальный
Драма
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
7
Хочу быть царем
I Want to Be a King
драма, документальный
2015, Иран
