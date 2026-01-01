Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству

Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»

Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда

Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры

Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?

В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем

Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»

«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»