О персоне
Фильмография
Марк Казо
Mark Caso
Марк Казо
Марк Казо
Mark Caso
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
(1991)
5.0
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
(1993)
Фильмография Марк Казо
5
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
Teenage Mutant Ninja Turtles III
боевик, приключения, комедия
1993, Гонконг
6.1
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze
комедия, боевик, приключения, фантастика
1991, США / Гонконг
