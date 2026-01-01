Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мишлен Систи
Michelan Sisti
Киноафиша
Персоны
Мишлен Систи
Мишлен Систи
Michelan Sisti
Дата рождения
27 мая 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Черепашки-ниндзя
(1990)
6.1
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
(1991)
4.9
Бадди
(1997)
Фильмография Мишлен Систи
4.9
Бадди
Buddy
приключения, комедия, драма
1997, США
6.1
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze
комедия, боевик, приключения, фантастика
1991, США / Гонконг
6.8
Черепашки-ниндзя
Teenage Mutant Ninja Turtles
фантастика, комедия, боевик, приключения
1990, США / Гонконг
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