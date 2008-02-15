Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Манорама
Manorama
Манорама
Манорама
Manorama
Дата рождения
16 августа 1926
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
15 февраля 2008
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Зита и Гита
(1972)
Фильмография Манорама
6.9
Зита и Гита
Seeta Aur Geeta
приключения, драма, мюзикл
1972, Индия
