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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Кэйдзиро Мородзуми
Keijirō Morozumi
Киноафиша
Персоны
Кэйдзиро Мородзуми
Кэйдзиро Мородзуми
Keijirō Morozumi
Дата рождения
21 декабря 1925
Возраст
100 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Кофу, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Доброе утро!
(1959)
6.6
Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца
(1961)
Фильмография Кэйдзиро Мородзуми
6.6
Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца
Yûhi ni akai ore no kao
драма
1961, Япония
7.8
Доброе утро!
Ohayô
комедия, драма, семейный
1959, Япония
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