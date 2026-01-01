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Скоро в прокате «Зверолюция»
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Маргус Паю
Margus Paju
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Персоны
Маргус Паю
Маргус Паю
Margus Paju
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.9
O2
(2020)
6.6
Тайное общество Суповки
(2015)
Фильмография Маргус Паю
Жанр
Все
Исторический
Приключения
Семейный
Триллер
Год
Все
2020
2015
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
6.9
O2
O2
исторический, триллер
2020, Эстония / Финляндия / Латвия / Литва
6.6
Тайное общество Суповки
Supilinna Salaselts
приключения, семейный
2015, Эстония
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