Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Катрин Маймик
Награды
Награды и номинации Катрин Маймик
Katrin Ruus
О персоне
Награды
Награды и номинации Катрин Маймик
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Национальный
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший фильм
Номинант
Эстонская кинопремия
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Эстонская кинопремия
Номинант
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