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Фильмография
Эйтаро Одзава
Eitaro Ozawa
Киноафиша
Персоны
Эйтаро Одзава
Эйтаро Одзава
Eitaro Ozawa
Дата рождения
27 марта 1909
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
23 апреля 1988
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Сказки туманной луны после дождя
(1953)
Билеты
8.0
Повесть Тикамацу
(1954)
8.0
Когда женщина поднимается по лестнице
(1960)
Фильмография Эйтаро Одзава
7.1
Убийство
Ansatsu
драма
1964, Япония
6.9
Кто Вы, доктор Зорге?
Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?
драма
1961, Франция / ФРГ / Италия / Япония
6.9
Захоронение Солнца
Taiyô no hakaba
криминал, драма
1960, Япония
8
Когда женщина поднимается по лестнице
Onna ga kaidan wo agaru toki
драма
1960, Япония
Смотреть трейлер
8
Повесть Тикамацу
Chikamatsu monogatari
драма, мелодрама, триллер
1954, Япония
7.4
Самурай: Путь воина
Miyamoto Musashi
боевик, приключения, биография
1954, Япония
8.2
Сказки туманной луны после дождя
Ugetsu monogatari
триллер, драма, фантастика
1953, Япония
Билеты
7.2
Скандал
Shûbun
драма
1950, Япония
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