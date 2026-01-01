Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Адриано Валерио
Adriano Valerio
Киноафиша
Персоны
Адриано Валерио
Адриано Валерио
Adriano Valerio
Дата рождения
1 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.6
Поездка
(2015)
5.3
Касабланка
(2023)
Фильмография Адриано Валерио
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2023
2015
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
2
Режиссер
2
5.3
Касабланка
Casablanca
мелодрама
2023, Франция / Италия
5.6
Поездка
Banat (Il Viaggio)
драма
2015, Италия / Румыния / Болгария / Македония
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер
«Кто простит, кто-то поймёт»: зрители вычислили маньяка в «Детях перемен» еще в 1 серии 2 сезона (спойлеры)
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667