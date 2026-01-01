Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Адель
Adele
Киноафиша
Персоны
Адель
Адель
Adele
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
(2018)
Фильмография Адель
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2018
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
The Death and Life of John F. Donovan
драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Новости личной жизни Адель
Способ доступен каждой россиянке: удивитесь, что помогло Адель избавиться от 45 кг
Похудевшая Адель раскрыла секрет успешного романа с чернокожим миллионером
5 миллионов лайков: похудевшая Адель показала «честное» фото без макияжа в честь 33-летия
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667