Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Март Пиус
Märt Pius
Киноафиша
Персоны
Март Пиус
Март Пиус
Märt Pius
Дата рождения
4 февраля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
8.4
Fränk
(2025)
7.5
Рождество Эйи в Лесу призрачной совы
(2018)
7.0
1944
(2015)
Фильмография Март Пиус
Жанр
Все
Военный
Детский
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Год
Все
2025
2024
2023
2018
2015
2013
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
8.4
Fränk
Fränk
драма
2025, Эстония
6.7
Новые деньги
Uus raha
комедия
2025, Эстония
5.1
Two of Me
Mind on kaks
комедия
2024, Эстония
6.7
Свободные деньги
Free Money
комедия, драма
2023, Эстония
7.5
Рождество Эйи в Лесу призрачной совы
Eia jõulud Tondikakul
детский, приключения, семейный
2018, Эстония
7
1944
1944
драма, военный
2015, Эстония / Финляндия
6.6
Дети-детективы и секрет Белой леди
Väikelinna detektiivid ja valge daami saladus
приключения, драма, семейный
2013, Эстония
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667