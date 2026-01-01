Оповещения от Киноафиши
Март Пиус Märt Pius
Дата рождения
4 февраля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Фильмография Март Пиус

Жанр
Год
Fränk 8.4
Fränk Fränk
драма 2025, Эстония
Новые деньги 6.7
Новые деньги Uus raha
комедия 2025, Эстония
Two of Me 5.1
Two of Me Mind on kaks
комедия 2024, Эстония
Свободные деньги 6.7
Свободные деньги Free Money
комедия, драма 2023, Эстония
Рождество Эйи в Лесу призрачной совы 7.5
Рождество Эйи в Лесу призрачной совы Eia jõulud Tondikakul
детский, приключения, семейный 2018, Эстония
1944 7
1944 1944
драма, военный 2015, Эстония / Финляндия
Дети-детективы и секрет Белой леди 6.6
Дети-детективы и секрет Белой леди Väikelinna detektiivid ja valge daami saladus
приключения, драма, семейный 2013, Эстония
