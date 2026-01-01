Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Кевин Гетц
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Награды и номинации Кевин Гетц
Kevin Goetz
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Награды
Награды и номинации Кевин Гетц
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
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